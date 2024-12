Bap vai tirar Tannure e reformular todo o departamento de saúde do Flamengo

Luiz Eduardo Baptista, o Bap, pretende entrar com tudo na direção do Flamengo. Uma de suas medidas será reformular por completo o chamado Núcleo de Saúde e Alto Rendimento, chefiado por Márcio Tannure, médico que há um bom tempo é alvo de críticas dentro e fora do clube.

Tannure trabalha no Flamengo há 22 anos. Entrou ainda na época que o departamento era chefiado por José Luís Runco, que hoje não o poupa de comentários nada elogiosos. Eles se tornaram desafetos quando, após a saída de Runco, Tanure provocou o pedido de demissão de seu filho Guilherme, que o criticara por ter sido afastado da cirurgia de joelho de Diego Ribas, em 2017.

A prática de chamar médicos de fora para operar atletas rubro-negros tornou-se uma prática de Tannure - ele, próprio, não opera, apenas acompanha as cirurgias. O acúmulo de jogadores contundidos em seu departamento médico se tornou também motivo de críticas de vários dos treinadores que passaram pelo Ninho do Urubu.