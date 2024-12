Bap inicia transição com equipe de Landim e dá recado a Fla e fornecedores

A nova gestão toma posse no dia 18 de dezembro. No entanto, o começo do mandato de Bap só será em 1º de janeiro. Até lá, Landim segue tomando algumas decisões.

Bap quer evitar que novos gastos surjam no "apagar das luzes". Ele espera que Landim e seus pares ajudem nesse processo de transição entre os dois presidentes.

A equipe do novo mandatário já começou os contatos com a antiga gestão. Ontem, Bap almoçou com Marcos Braz para debater os primeiros passos no futebol. Outros membros também se reuniram com nomes ligados a Landim.

A espera agora é pela troca de documentos. Bap quer receber o quanto antes as informações sobre fornecedores, jogadores, contratos, finanças, entre outras necessidades.