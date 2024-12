Eleição do Conselho Deliberativo do Flamengo tem duas chapas inscritas

Lomba é apoiado pelo grupo de Bap e recebeu o aval também de Maurício Gomes de Mattos. O nome da chapa é "Tua Glória é Lutar".

A eleição será das 8h às 21h, no salão nobre Gilberto Cardoso Filho. As candidaturas têm até 24 horas para serem homologadas caso não haja nenhum pedido de impugnação neste período. Na segunda-feira passada, Bap venceu Dunshee e Maurício Gomes de Mattos para se tornar o novo presidente do Flamengo no triênio 2025 - 2026 - 2027.