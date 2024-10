Corinthians: Atletas pedem respeito à Conmebol após título da Libertadores

As jogadoras do Corinthians, pentacampeãs da Libertadores, publicaram um vídeo em protesto à estrutura oferecida pela Conmebol durante a competição.

O que aconteceu

As atletas publicaram o vídeo logo após conquistarem a taça do torneio sul-americano, neste sábado (19). A equipe paulista venceu o Santa Fé por 2 a 0, no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai.