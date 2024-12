Enquete: torcedores votam em Garro como melhor reforço do Corinthians em 2024

A diretoria presidida por Augusto Melo fez uma reformulação no elenco do Corinthians de um ano para o outro. E os dirigentes alvinegros tiveram sucesso nas contratações, principalmente no segundo semestre.

Eleito melhor reforço do Timão pela torcida, Rodrigo Garro chegou no início do ano, vindo do Talleres, e disputou ao todo 62 partidas pela equipe alvinegra. Foram 13 bolas na rede e 14 assistências ao longo da temporada.

O camisa 10, assim, foi fundamental para a arrancada do Corinthians na reta final do Brasileiro. O time ganhou nove jogos consecutivos nas últimas rodadas e, além de escapar do rebaixamento, assegurou uma vaga na Libertadores de 2025.