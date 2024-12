Da morte do pai ao racismo: irmã detalha drama e reviravolta de Hugo Souza

Lara de Souza, irmã do goleiro Hugo Souza, do Corinthians, compartilhou suas memórias e desafios enfrentados pela família ao longo da carreira do atleta.

Volta por cima após morte do pai e racismo

O apoio familiar foi fundamental para o atual camisa 1 alvinegro superar os obstáculos até ganhar projeção nacional no futebol.

O pai, Jorge, foi o principal combustível para Hugo não desistir. Incentivador da carreira do filho, ele chegou a ver o último jogo — ao lado de Lara — do jogador no sub-20 do Flamengo.