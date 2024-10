Corinthians domina o Santa Fé e conquista penta da Libertadores Feminina

As Brabas estão na liderança isolada do ranking de maiores campeãs do torneio continental, com cinco taças. As quatro primeiras posições são ocupadas por clubes brasileiros: o São José tem três títulos, enquanto Santos e Ferroviária são bicampeões.

Brabas dominam 1º tempo morno

O Corinthians foi superior na primeira etapa, mas não teve atuação brilhante. Foram sete finalizações das Brabas e apenas três com real perigo para a goleira Velásques. Na melhor oportunidade, Vic Albuquerque aproveitou bobeada da marcação para encher o pé e mandar um chutaço no canto direito, abrindo o placar.

Por mais de 30 minutos, a equipe colombiana sequer levou perigo à meta de Nicole. A única boa chance do Santa Fé saiu em jogada pelo lado direito, com Zamorano. Huertas aproveitou a sobra após cruzamento da meio-campista, mas desperdiçou.

2º tempo com gol de zagueira

As Brabas passaram os primeiros 15 minutos do segundo tempo apenas administrando o resultado e não foram ameaçadas defensivamente.