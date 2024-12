Coronado vive temporada com mais jogos da carreira e mira titularidade no Corinthians em 2025

O jogador chegou a sofrer com lesões no início de sua passagem pelo Corinthians e demorou a ter sequência. O atleta até acabou ganhando espaço e foi titular em alguns jogos, mas retornou ao banco diante do aumento da concorrência na equipe.

Neste ano, Igor Coronado foi titular em somente 18 das 45 partidas que disputou. Ele anotou quatro gols e distribuiu cinco assistências.

De férias em sua cidade natal, em Londrina, no Paraná, o jogador não esconde que deseja ter mais espaço no ano que vem. Ele, inclusive, acredita que pode fazer uma boa dupla com Rodrigo Garro.

"A disputa é com todos os jogadores. É onde o treinador conseguir me encaixar e me encaixar com o Garro. Acho que nós dois somos dois jogadores de características similares, mas tenho total certeza que cabem os dois dentro de campo", disse o jogador em entrevista à ESPN, em um jogo festivo.

"Eu quero jogar. Quero ficar, tenho contrato e vou trabalhar nessas férias para voltar da melhor maneira possível ao Corinthians", acrescentou.