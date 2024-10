Corinthians: Érika revela premonição da mãe em gol do penta da Libertadores

O lance teve um peso especial para a camisa 99, que retornou recentemente de uma lesão grave. Érika ficou afastada por mais de um ano por romper o ligamento cruzado anterior do joelho — foi a segunda contusão em dois anos. Ao contar sua trajetória recente, a jogadora de 36 anos não conseguiu conter as lágrimas.

Eu fico muito feliz, porque foi aqui que eu me machuquei e foi aqui que eu retornei e eu fiz um gol — não vou nem falar que foi o gol do título —, mas foi um gol. A gente precisava de um gol de bola parada, porque entra e a gente mesmo tinha muita cobrança, entre o técnico. Érika

Brabas no topo da América do Sul

Essa foi a quinta taça das Brabas do Timão na Libertadores. No entanto, nesta temporada, muitas mudanças aconteceram, inclusive a troca completa da comissão técnica. O treinador Arthur Elias deixou o comando do clube ao fim de 2023 para assumir a seleção feminina.

Lucas Piccinato ficou com a vaga deixada por Arthur e manteve a hegemonia de títulos do time. Para Érika, isso tem um motivo claro: o compromisso do Corinthians com a modalidade.