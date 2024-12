Que os jogadores do Botafogo não tenham visto Pachuca x Al Ahly

Imagine a frustração, talvez até mesmo a raiva, de qualquer jogador do Botafogo que tenha visto a semifinal da Copa Intercontinental, entre os mexicanos do Pachuca e os egípcios do Al Ahly.

Verdade que, em regra, jogador de futebol não vê jogos de futebol e, no caso, terá sido exercício masoquista.

Tenham visto ou não, tivessem chegado em condições físicas aceitáveis em Doha, e não como zumbis, os botafoguenses teriam passado por ambos e até por um combinado entre os dois times.