Santos vive domingo decisivo para sacramentar chegada de novo técnico

Este domingo será decisivo para o Santos em relação a chegada do novo técnico. Isso porque chega ao fim a disputa do Campeonato Argentino e o plano A da diretoria alvinegra é Gustavo Quinteros, atual comandante do Vélez Sarsfield.

A equipe lidera a competição e entra na última rodada precisando de apenas uma vitória para ser campeã. O clube está com 48 pontos, assim como o Talleres, que está em segundo.

O Vélez enfrenta o Huracán (terceiro lugar), em casa, às 19h30 (de Brasília). Já o Talleres recebe o Newell's Old Boys (26º), no mesmo horário.