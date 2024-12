São Paulo tem retrospecto positivo contra Inter de Limeira, adversário na estreia do Paulistão 2025

No ano seguinte, em partida disputada no dia 17 de fevereiro, pela sétima rodada, as equipes ficaram no empate sem gols, desta vez dentro do Morumbis.

Já no ano passado, o São Paulo não deixou barato e aplicou mais uma goleada, esta por 5 a 1. Caio Paulista, Wellington Rato, Galoppo, Pedrinho e Pablo Maia garantiram a vitória do Tricolor no Morumbis. Do lado da Inter de Limeira, João Paulo descontou. O jogo foi válido pela nona rodada do Paulistão.

Por fim, no último embate entre os dois times, este realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 28 de fevereiro deste ano, o São Paulo superou a Inter de Limeira por 3 a 0, com o último gol sendo marcado pelo colombiano James Rodríguez. Luciano e Ferreirinha foram os autores dos outros dois tentos.

As duas equipes se enfrentam no dia 15 de janeiro, no Morumbis, pela primeira rodada do Paulistão 2025. O horário do jogo ainda não foi definido.