Corinthians vê arrependimento do Fla em 'jogo duro' na venda de Hugo Souza

O Corinthians está certo de que o Flamengo se arrependeu do negócio por Hugo Souza.

O que aconteceu

Na visão da diretoria corintiana, o arrependimento do valor pedido pela venda do goleiro, considerado baixo, justifica o clube rubro-negro fazer "jogo duro" na negociação. Isso porque os cariocas não acreditavam que Hugo ganharia tanto destaque, ponto que o coloca no mercado com mais apelo financeiro.

Ou seja, para os dirigentes alvinegros, o Fla precisa dar uma resposta à torcida, uma vez que os valores e o parcelamento da compra já foram pré-estabelecidos no contrato de empréstimo.