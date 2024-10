Portugal para em milagre de goleiro e empata com Escócia na Liga das Nações

Portugal chegou aos 10 pontos e se manteve na liderança do grupo. A seleção precisa apenas de um empate nas duas últimas rodadas para avançar às quartas de final. A Escócia somou seu primeiro ponto na competição e continua na lanterna da chave.

Classificação e jogos Liga das Nações

As duas seleções voltam a campo no dia 15 de novembro, às 16h45 (de Brasília). Portugal recebe a Polônia, enquanto a Escócia encara a Croácia, também em casa. Os dois jogos são válidos pela quinta rodada da Liga das Nações.

Como foi o jogo

Portugal dominou a posse de bola durante o primeiro tempo, mas a Escócia foi perigosa. A seleção portuguesa controlou o ritmo da partida durante os primeiros 45 minutos e priorizou as jogadas pelo lado direito, com Francisco Conceição. O domínio, no entanto, não foi concretizado em gols. Os escoceses foram mais agudos quando tiveram a bola nos pés, mas as finalizações não foram precisas e pararam em defesas seguras do goleiro Diogo Costa.

O segundo tempo foi mais elétrico em Glasgow, mas Portugal esbarrou em erros e no goleiro Gordon. A seleção portuguesa melhorou na partida com as substituições feitas pelo técnico Roberto Martínez e intensificou a pressão. Cristiano Ronaldo teve chances claras de marcar, mas pecou no momento das finalizações. Quando os portugueses acertaram o gol, Gordon brilhou e evitou a derrota escocesa.

Lances importantes e gols

Escócia assusta primeiro. Em trama pela esquerda, Robertson recebeu no bico da área e cruzou. McTominay apareceu no meio da defesa portuguesa e cabeceou. A bola foi no meio de gol, e Diogo Costa defendeu em dois tempos.