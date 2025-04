Palestino x Cruzeiro: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Sul-Americana 24/04

Palestino x Cruzeiro: confira o palpite do jogo desta quarta-feira (24/04), às 21h30 (horário de Brasília). A partida será realizada no Estádio Municipal de La Cisterna, em Santiago, pela terceira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana 2025.

O Palestino ocupa a segunda posição do grupo, enquanto o Cruzeiro busca sua primeira vitória na competição. A equipe chilena tem demonstrado solidez defensiva em seus jogos em casa, enquanto o Cruzeiro, busca recuperar-se após duas derrotas consecutivas na competição.

O confronto promete ser equilibrado, com ambas as equipes buscando a vitória para melhorar suas posições no grupo.