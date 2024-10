Corinthians: CEO diz que dívida do clube é pagável e cita desafios no cargo

Corinthians e parceria com Alvarez & Marsal

"Na verdade não teve uma contratação da Alvarez & Marsal dissociado do Fred. Quando o presidente conversou comigo sobre a minha vinda para cá, eu disse a ele: "presidente, qual é o plano?". Eu entendo que a contribuição para qualquer profissional que venha fazer o que o presidente deseja, que é organizar para ele a execução de um plano, e não estava muito claro no detalhe para o acompanhamento dele mesmo a explicitação deste plano. Então eu propus para ele que eu viria, mas que eu, o presidente e o Corinthians precisava de que fosse feito um trabalho de assessment, de entendimento e montagem deste plano. Então no meu contrato tem as duas coisas, então não tem conflito".

Desafios no Corinthians

"O Corinthians é o maior desafio no futebol brasileiro por conta do potencial do clube e da defasagem em relação ao lugar que ele merecia estar por merecimento. Tem um lado muito legal do desafio, que é o maior no futebol brasileiro e me sinto muito honrado por estar aqui".

Patrocínios e receitas

"A imagem do Corinthians é desejada, basta ver o tamanho dos contratos de patrocínio que o Corinthians está assinando, a dimensão de atletas que estamos conseguindo trazer. A receita do Corinthians está aumentando em 2024 comparado ao ano passado e tem muito potencial de crescimento. Eu acredito que, na medida em que o Corinthians se organize melhor, principalmente na questão da qualidade dos pagamentos, de honrar seus compromissos, isso gera mais credibilidade na medida que o Corinthians respeite, sempre, seus patrocinadores. Já vivi isso em outros momentos, mas não tenho sombra de dúvidas que a imagem do Corinthians não está danificada, pode ser melhorada, e que temos todo o potencial para levar o Corinthians para uma receita igual ou superior a que o Flamengo tem".