Quem é quem na eleição do Palmeiras? Veja chapa e planos de Leila e Savério

Allianz Parque: transformar o Palmeiras no clube com maior taxa de ocupação de assentos entre os clubes da Série A. O intuito é criar uma nova experiência ao torcedor nos dias de jogos. Com Leila, os ingressos seguirão sendo precificados de acordo com a importância de cada jogo e competição.

Marketing: busca por parceria para aumentar as receitas e valorizar os patrocinadores do clube. Além da criação de mais produtos (um exemplo de sucesso foi o Palmeiras Pay).

Financeiro: manter o equilíbrio da atual gestão com controle de despesas e honrando os compromissos com salários, impostos e outras obrigações.

Savério Orlandi: os planos da chapa "Palmeiras Minha Vida É Você"

Futebol: manter a atual gestão no profissional e seguir com Anderson Barros e João Paulo Sampaio como chefes do departamento profissional e base, respectivamente.

Allianz Parque: consolidar o estádio como o mais moderno e rentável do Brasil e discutir a viabilidade de aumentar a capacidade.