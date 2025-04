Flamengo atropela Caxias fora de casa e larga na frente nas oitavas do NBB

MENGÃO passa por cima do Caxias, fora de casa, no primeiro jogo das oitavas de final do @NBB: 98 a 52! Domingo, às 11h, no Tijuca, tem mais! #FlaBasquete #VamosFlamengo pic.twitter.com/IVzmBBRJt0

? Time Flamengo (@TimeFlamengo) April 24, 2025

O JOGO

O Flamengo iniciou com ótimo aproveitamento nos arremessos e abriu 11 a 0 logo de cara. Apesar de uma breve reação do Caxias, os rubro-negros fecharam o primeiro quarto em 20 a 15. No segundo período, Jhonatan brilhou e levou o Fla ao intervalo com vantagem de 49 a 33.

Na volta do intervalo, veio o atropelo: 24 a 2 no terceiro quarto, com o time da casa pontuando apenas em dois lances livres nos segundos finais. Com o jogo decidido, o Flamengo administrou a vantagem e rodou o elenco no último período para fechar a conta em 98 a 52.