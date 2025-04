Zubeldía minimiza pressão no São Paulo após nova vitória: "A paixão está em jogo"

Luis Zubeldía respirou aliviado após mais uma importante vitória nesta quarta-feira, contra o Libertad, por 2 a 0, no Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O técnico argentino vinha lidando com uma forte pressão pela falta de bons resultados e de um desempenho convincente do São Paulo, mas, aparentemente, não tem ligado muito para as críticas externas.

"Não é um momento de pressão, é um momento em que se fala muito. O futebol tem essa expressão, a paixão está em jogo, a parte financeira está em jogo, a história está em jogo. O futebol representa muito para a sociedade, há pressão, mas são apenas conversas", comentou.

"Essa mesma situação tive em outras equipes. Na LDU, antes de sair campeão equatoriano e da Sul-Americana, tive uma conversa com pessoas da torcida. Sempre me questionavam sobre um jogador. Esse jogador fez o gol na final da Sul-Americana. Simplesmente marco o que creio. Se creio que estamos criticando alguém muito cedo, calma. No decorrer dos dias, dos meses, do ano, vamos melhorar. É uma conversa. Temos que gerenciar isso de maneira natural", completou.