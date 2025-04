Zubeldía detalha conversa 'de boa-fé' com organizada do São Paulo

Rafael importantíssimo. "Se te perguntar os dois ou três melhores equipes dos últimos anos, vai me dizer Real Madrid, PSG, Manchester City de Guardiola. Nos três casos cabe recordar que os goleiros são figuras importantes. Sinto que para estar mais ou menos em alto nível, seu goleiro tem que ser importantíssimo e isso temos com o Rafael".

Classificação e jogos Libertadores

Lucas Ferreira 12º jogador. "Com respeito a Lucas Ferreira, temos muito pouco tempo de trabalho, treinamento de ontem foi um tático de 40 minutos com 12 jogadores, ele sendo o 12º. Ali senti que no intervalo poderia ser para ele, claro de acordo com o primeiro tempo. Mas estava planejado que fosse assim. Um de seus melhores jogadores é Espinoza que voltou de lesão. É um jogador muito profundo e por isso Cédric fez um trabalho bárbaro. A atuação de Ferreira foi por causa do que fez Cédric no primeiro tempo. Ferraresi também cumpriu o que pedia o jogo".

Lidar com os jovens. "Tratar para saber de onde estão, ter paciência. Vocês sabem que as redes sociais fazem um trabalho importante e às vezes nocivo para os esportistas. Para todos. Tem de regular um pouco a ansiedade. Chega na primeira divisão, já querem jogar, querem ser importantes. Tem de acalmar um pouco os jovens. Trabalhar, mostrar evolução, com humildade, e depois jogar para o grupo. Aí passa a ser importante para o grupo. Mas o São Paulo trata bem essa parte. Tem boas pessoas. E aí é muito mais fácil cuidar dos garotos".