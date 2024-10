Dorival solta amarras e prepara seleção super ofensiva contra o Peru

Dessa forma, o Brasil terá dois laterais ofensivos, dois meio-campistas e quatro atacantes de origem: Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães e Gerson; Savinho, Rodrygo, Raphinha e Igor Jesus será a equipe titular.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Quero meio-campistas em condição de infiltrar, que tenham iniciação pelos lados, passagem por dentro ao lado oposto em condição de movimentos de ataque. Temos que encontrar essa paciência, encontrar o momento certo para infiltrar. Estamos bem próximos disso, a equipe tem entendido as ideias e os treinos mostram evolução. Temos que confirmar nos jogos Dorival Júnior, em entrevista coletiva

A principal mudança está na lateral direita. Sai Danilo, que atua praticamente como um zagueiro, e entra o ala Vanderson. O jogador do Monaco tem um gol e três assistências em oito jogos na temporada.

No meio-campo, André, mais defensivo, dá lugar a Bruno Guimarães, que tem mais chegada ao ataque. Bruno havia perdido a vaga de titular, mas agradou Dorival no segundo tempo contra o Chile.

Gerson também ganha chance. A comissão técnica já estudava a vaga ao rubro-negro antes da suspensão de Lucas Paquetá, que vai bem no West Ham e tem decepcionado na seleção.

No ataque, os nomes são os mesmos, mas o posicionamento pode mudar. Dorival Júnior testou Raphinha pela direita, Rodrygo pelo meio e Savinho pela esquerda, com Igor Jesus ainda de centroavante. Em Santiago, o Brasil teve Savinho na direita, Raphinha no meio e Rodrygo mais pela esquerda.