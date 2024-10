Fifa reconhece derrota e anuncia mudança na regra de transferências

O Regulamento sobre o Status e Transferência de Jogadores (RSTP) da Fifa, em seu artigo 17, determina que um jogador que rescinde um contrato antes de seu término "sem justa causa" é responsável pelo pagamento de uma indenização ao clube. Além disso, quando tal atleta se junta a um novo clube, a nova equipe será solidariamente responsável pelo pagamento da indenização. De acordo com o TJUE, essas regras visam à "restrição da concorrência" e "não parecem ser indispensáveis ou necessárias".

A Fifa agora iniciará um diálogo global com as principais partes interessadas. Junto com eles, determinará quais conclusões devem ser tiradas da decisão Diarra e quais mudanças são mais apropriadas e adequadas para fazer no artigo 17 do RSTP. A Fifa vê a decisão de Diarra como uma oportunidade para continuar modernizando sua estrutura regulatória. Emilio García Silvero, diretor jurídico e de conformidade da Fifa

O "caso Lassana Diarra"

Em 2014, o francês Lassana Diarra, ex-volante do Real Madrid, Chelsea e PSG, teve seu contrato rescindido pelo Lokomotiv Moscou, da Rússia, quando ainda tinha mais um ano de vínculo. O jogador não reconheceu a rescisão, mas, mesmo assim, foi condenado a pagar uma indenização.

O Lokomotiv afirmou que Diarra não cumpriu seu contrato e exigia 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) perante a Câmara de Resolução de Disputas (DRC) da FIFA e a Corte Arbitral do Esporte (CAS).

A DRC, da Fifa, condenou Diarra a pagar 10,5 milhões de euros ao Lokomotiv. Após a decisão, o ex-jogador recorreu ao TJUE.