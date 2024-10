Como 'perfil de Kaká' auxilia joia do Palmeiras por acordos fora do futebol

O zagueiro Vitor Reis, de 18 anos, só disputou 15 jogos pelo time profissional do Palmeiras mas já chama a atenção de gigantes como Arsenal, Barcelona, Liverpool e Real Madrid. De acordo com João Paulo Sampaio, coordenador da base alviverde, ele será o defensor mais caro da história do futebol brasileiro: não será negociado por menos que 35 milhões de euros (R$ 214 milhões na cotação atual).

Aproveitando esses holofotes, a P&P Sport Management — que cuida da carreira do atleta — fechou uma parceria com a Wolff Sports, que a partir de agora terá exclusividade na gestão e comercialização da imagem de Vitor Reis. A agência de marketing esportivo foi quem cuidou do plano de carreira comercial de Endrick, um dos primeiros grandes sucessos no mundo dos atleta, e agora tem a missão de transformar um zagueiro no "queridinho" do mercado publicitário.