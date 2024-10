Palmeiras tem DM quase zerado, e Abel ganha elenco fortalecido para reta final do ano após onda de lesões

O Palmeiras está com seu Departamento Médico praticamente zerado. O lateral direito Mayke terminou o processo de transição física e voltou a ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. Com isso, o técnico Abel Ferreira ganha o elenco fortalecido para disputar as nove "finais" do Campeonato Brasileiro.

A equipe palmeirense entra em campo no dia 20 para enfrentar o Juventude, em duelo da 30ª rodada. A bola rola às 20 horas (de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Os únicos desfalques ainda são Bruno Rodrigues e Piquerez, que se recuperam de cirurgias no joelho esquerdo.

No meio da temporada, o Palmeiras viveu momentos difíceis lidou com uma onda de lesões no elenco. Nesse período, a equipe também deu adeus à Copa do Brasil e à Libertadores, ambas na fase de oitavas de final. Com apenas o Brasileiro a ser disputado, o Verdão passou a ter menos jogos no calendário e teve o tempo como aliado para evitar desgastes maiores e recuperar os atletas.