Real, Barcelona e gigantes ingleses disputam joia do Palmeiras, diz site

Depois de milionárias vendas de joias como Endrick, para o Real Madrid, e Estêvão, para o Chelsea - a maior operação da história do futebol brasileiro -, o Palmeiras pode estar próximo de negociar mais uma de suas promessas. O zagueiro Vitor Reis, de apenas 18 anos, estaria na mira de cinco grandes clubes europeus, incluindo o Real Madrid e o Chelsea.

De acordo com o site The Athletic, além do time merengue e do clube londrino, estariam interessados no jovem jogador o Barcelona, Arsenal e Liverpool. Vitor Reis renovou contrato com o Palmeiras em agosto. Antes fechado até fevereiro de 2027, agora o zagueiro tem vínculo até dezembro de 2028. O valor da cláusula de rescisão chega a 100 milhões de euros.

Ainda segundo o jornal, Arsenal e Real Madrid já teriam consultado o clube brasileiro sobre a disponibilidade do jogador, que ainda não tem um valor definido. Assim como acontece com Estêvão, a diretoria palmeirense pretende que Vitor permaneça na equipe até depois do Mundial de Clubes de 2025.