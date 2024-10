Parceiro de Neymar no funk e 'melhor que Vini Jr': Madson relembra carreira

Madshow, o f... apelidos não faltam para Madson, ex-Santos. Conhecido pela sua irreverência dentro e fora de campo, o agora ex-jogador relembrou no 'Histórias da Bola' sua passagem pelo time que marcou época com golaços, dribles e dancinhas na era pré-Tiktok, mas tirou o sossego de Dorival Júnior, hoje técnico da seleção brasileira.

Líder das dancinhas "pré-TikTok", parceiro de Neymar na balada e vizinho de Dorival

Madson fez parte do time do Santos que conquistou, em 2010, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, mas ficou marcado por ter encantado o país com dribles, gols e muitas dancinhas nas comemorações. Tudo isso seis anos antes do surgimento do aplicativo TikTok, que se popularizou no mundo todo, também pelas dancinhas e coreografias feitas pelos usuários do app.

Como seria a popularidade daquele Santos se o TikTok existisse em 2010? Ou se aquele time entrasse em campo hoje, na era do TikTok? Madson tenta responder: "A gente ia estar com no mínimo um milhão de visualizações, porque a gente chamava atenção, né? E não era uma coisa para zombar do adversário. Era uma comemoração que a gente já tinha internamente, de poder brincar. A gente gostava de dançar mesmo, ficava no vestiário dançando e tal. Se fosse hoje, rapaz, eu acho que a gente ia estar estourado, ia parar o Brasil todo. Se tivesse um TikTok 14 anos atrás, meu pai do céu! Era um milhão de visualizações e plaquinha do TikTok para nós (risos)".