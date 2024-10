Idade e morte do filho: namoro de Michael Ballack com modelo vira polêmica

As matérias levantaram dois rumores: um sobre um namoro antigo entre Sophia e Emilio e outro sobre uma amizade próxima entre eles.

A diferença de idade entre Michael Ballack e Sophia aumentou ainda mais os rumores. O ex-jogador tem 48 anos, enquanto a modelo está com 24. Emilio Ballack teria 22 anos se estivesse vivo.

Ballack se irritou com as especulações e prometeu tomar medidas legais sobre o caso. O ex-jogador afirmou que Sophia nunca se relacionou com Emilio e sequer era amiga dele. Ele evitou comentar a diferença de idade com a namorada.

Devido às recentes reportagens da mídia, sinto-me obrigado a fazer o seguinte esclarecimento: A minha companheira de vida Sophia não é ex-namorada do meu falecido filho, nem era amiga dele. Tomaremos medidas legais contra estas inverdades e pediremos que respeitem a nossa privacidade. Ballack, no Instagram

Quem é a namorada de Michael Ballack?

Sophia Schneiderhan é modelo e influenciadora alemã. Apesar de viver na Alemanha atualmente, ela passou alguns anos na França, estudou em escolas locais e, por isso, é fluente em francês.