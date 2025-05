Artur comemora primeiro gol pelo Botafogo e projeta sequência da temporada

FIIIIIIIIIIM DE JOGO! ??

Botafogo estreia na Copa do Brasil com vitória por 4 a 0 sobre o Capital-DF. Gols foram marcados por Alex Telles, Igor Jesus, Artur e Rwan. VAAAAAAAAMOS! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/r1Apvik9QZ

? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 1, 2025





"Foi um desabafo. Estava precisando, me cobrando muito. Sei que não é o certo, mas estou no Botafogo e preciso fazer gols. Dedico o gol ao meu tio, que está no hospital. O clube tem um psicólogo que fala que as coisas saem naturalmente. Agora é desfrutar disso e pensar para frente", disse.

O Botafogo pode perder por até três gols de diferença para avançar de forma direta às oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto de volta contra o Capital será no dia 22 de maio, no Mané Garrincha.