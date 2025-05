Dorival estreia pelo Corinthians com time misto diante do Novorizontino

Em sua estreia como técnico do Corinthians, Dorival Júnior optou por escalar um time misto para enfrentar o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte pela terceira fase da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília).

O Timão vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Fabrizo Angileri; Maycon, Alex Santana, Charles e Breno Bidon; Talles Magno e Héctor Hernández.

Ao todo, o Corinthians tem seis mudanças em relação à goleada por 4 a 0 sofrida para o Flamengo, no domingo passado.