Dorival Jr. escala time alternativo do Corinthians para estreia na Copa do Brasil; veja escalações

A primeira escalação de Dorival Júnior no comando do Corinthians está no ar. Com alterações na zaga, no meio-campo e também no ataque, o Timão terá um time alternativo para o duelo desta quarta-feira contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil.

Dorival Jr. foi 'obrigado' a promover uma mudança na zaga, já que Gustavo Henrique foi poupado e não viajou junto do elenco. Assim, o Alvinegro terá uma zaga formada por André Ramalho e Cacá. O meio-campo é completamente reserva e será formado por Alex Santana, Charles e Maycon.

Breno Bidon fará a função de um meia mais avançado. Já no ataque, Yuri Alberto também foi poupado e começa no banco de reservas. A dupla titular, portanto, será Héctor Hernández e Talles Magno.