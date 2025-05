Flamengo recebe taça do Super Mundial de Clubes da Fifa na Gávea e abre visitação para torcedores

O Flamengo recebe no início da próxima semana, nos dias 5 e 6 de maio, a inédita Taça do Super Mundial de Clubes Fifa 2025 no seu museu, na Gávea.

Durante esses dias, os torcedores terão a oportunidade de ver de perto o principal símbolo da maior competição de clubes do planeta. A taça ficará exposta em uma sala posicionada em frente ao espaço dedicado ao troféu e às memórias do título rubro-negro conquistado no Mundial de 1981.

A taça traz símbolos e imagens que contam a história do futebol, exibe o mapa do mundo e homenageia todos os 211 países filiados à Fifa. Outro destaque no troféu é a marcação que representa a posição dos planetas do sistema solar no momento da partida inaugural da competição, realizada em 13 de junho de 2025.