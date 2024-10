A vida 'secreta' de Arnaldo como guru financeiro: 'Porrada monstra na vida'

Seu irmão, que trabalhava no pregão no Rio de Janeiro - também envolvido no mercado financeiro - viu uma propaganda do Banco Safra sobre investir e sacar a cada seis meses. Com a indicação dele, Arnaldo foi atrás para investir em letras de câmbio - o que hoje seria dinheiro de financiamento. Aliás, vale citar que o irmão, Ronaldo Cezar Coelho, é figurinha constante na lista de bilionários da Forbes.

O jeito descontraído e habilidoso de Arnaldo para falar rendeu mais do que um investimento: ele foi convidado a trabalhar no Safra pelo gerente. Arnaldo queria ter feito faculdade de economia, mas não passou no vestibular e fez Educação Física. O destino queria ele entre os números.

"Não sabia nada de matemática. Fui aprender a vender letra de câmbio e comecei a trabalhar no mercado financeiro. Virei dono de instituição. Graças a Deus dei uma porrada monstra na vida", disse em entrevista ao UOL em 2019.

Seu próprio negócio

Em entrevistas, Arnaldo já disse que não sabia fazer tudo, mas sabia contratar e perguntar para especialistas. Foi assim, que em 1985, criou a Liquidez. Por conta de sua visibilidade na Globo, conheceu mais pessoas, o que o levou a mais clientes e fez o negócio crescer.

"A visibilidade que o futebol me deu ajudou nos negócios. Foi uma fábula, realmente. Eu ia em um banco em São Paulo e o presidente me conhecia. Eu ia para os Estados Unidos e prospectava clientes nos bancos. Peguei a minha corretora e transformei na segunda colocada da BM&F (Bolsa de Mercadorias e Futuros)", disse ele ainda ao UOL.