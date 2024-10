Acusada de agressão pelo filho, ex de Ralf já posou nua e foi piloto

Neste período, conheceu Ralf Schumacher e ficou noiva do piloto, que já era uma das estrelas da Fórmula 1.

Cora e Ralf Schumacher se casaram em 2002; os dois são pais de David Imagem: Peter Bischoff/Getty Images

Posou nua em um ensaio do fotógrafo Jens Brüggemann. As imagens acabaram vazando para um site italiano em maio de 2001, meses antes do casamento com o atleta — na ocasião, ela estava grávida de David Schumacher.

Entrou no mundo do automobilismo em 2004, quando participou do Mini Challenge Deutschland. A carreira de piloto chegou a ser interrompida diante do grave acidente envolvendo Ralf no GP dos EUA daquele ano.

Foi dubladora alemã de um personagem do filme "Carros" e apresentadora do "Top of the Pops", programa musical que durou até 2006. Além disto, passou a frequentar diferentes programas de TV espalhados pela Europa e chegou a trabalhar em novelas.

Voltou ao Mini Challenge Deutschland entre 2010 e 2011 e, no ano seguinte, participou das 24 Horas de Dubai — uma corrida de resistência.