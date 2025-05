Osasco São Cristóvão Saúde luta pelo hexacampeonato da Superliga feminina nesta quinta-feira

Osasco São Cristóvão Saúde enfrenta o Sesi Bauru nesta quinta-feira, às 15h45 (de Brasília), no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, pelo seu sexto título da Superliga feminina 24/25. A equipe comandada pelo técnico Luizomar entra em quadra motivada para levantar o terceiro troféu consecutivo na temporada após as conquistas do Campeonato Paulista e da Copa Brasil. Curiosamente, nas duas finais, o adversário foi o time do interior paulista.

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, do SporTV2 e do canal oficial do clube no Youtube, a Osasco Vôlei TV, mas sem imagens. A plataforma de streaming da Volleyball World, a VBTV (vb.tv), também transmite a partida do time osasquense.

"Tenho falado com as meninas, ao longo da temporada, para que desfrutem cada momento. Tivemos uma Superliga que, acredito, foi uma das mais disputadas da história e é um privilégio estar nesta final. Trabalhamos e lutamos muito por isso e seguiremos desta forma nessa partida decisiva", disse o técnico Luizomar.