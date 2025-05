Botafogo abre boa vantagem contra o Capital, mas Savarino sai machucado

O Botafogo fez o seu papel de mandante e goleou o Capital-DF por 4 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. O confronto marcou o primeiro duelo entre as equipes na terceira fase da Copa do Brasil.

Alex Telles e Igor Jesus marcaram de pênalti, enquanto Arthur e Rwan completaram a goleada com a bola rolando.



O Glorioso levou um susto com Savarino, que entrou aos 19 minutos do segundo tempo, mas precisou sair após sentir a coxa direita. Como o time carioca já havia feito todas as substituições, terminou a partida com um jogador a menos em campo.



Renato Paiva escalou uma equipe mista para enfrentar o time de Brasília, poupando até o goleiro Jhon. O Capital teve dificuldades com a pressão e a intensa posse de bola do atual campeão do Brasileirão e da Libertadores, mesmo jogando contra um time quase todo reserva.



As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 22, às 21h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Como foi o jogo

O Botafogo foi mais incisivo durante o jogo, dominou a posse de bola e finalizou mais vezes ao gol. O time carioca abriu o placar com o lateral Alex Telles, que converteu um pênalti. O Fogão ainda tentou pressionar mais o gol adversário, mas não conseguiu furar a defesa e acabou diminuindo o ritmo. O Capital assustou com uma bola na trave após cruzamento, mas não conseguiu criar outras oportunidades. O zagueiro Barboza também causou preocupação ao sair ainda na primeira etapa.



A segunda etapa começou com o Glorioso pressionando o time de Brasília, mas sem criar grandes oportunidades claras. O árbitro chegou a marcar uma penalidade a favor do time carioca, mas voltou atrás após revisão no VAR. O Botafogo ganhou novo fôlego após as mudanças feitas pelo técnico Renato Paiva e abriu o placar na etapa final com mais uma penalidade, desta vez convertida por Igor Jesus. Na sequência, Arthur ampliou de cabeça e Rwan marcou após bola sobrada.