Técnico brasileiro no Chile prevê clima hostil para seleção: 'Pressionados'

"O Brasil pode tirar proveito de acordo com o ambiente, porque a seleção chilena hoje está muito pressionada pelos resultados. Tem sempre essa sombra de comparação com essa geração que eu comentei algumas vezes, então é inaceitável, publicamente, que o Chile esteja nessa posição na tabela. Mas tem um grande treinador, pois o Ricardo Gareca é um profissional muito capaz, e que está tentando encontrar uma melhor formação", disse.

Ele também destaca que, embora as seleções chilena e peruana enfrentem desafios similares aos do Brasil em termos de renovação, essas equipes se organizam bem defensivamente, o que pode tornar os jogos ainda mais complicados, mesmo com os dois adversários estando nas últimas posições da tabela.

O treinador explica que o futebol brasileiro historicamente se acostumou a contar com gerações extraordinárias de jogadores. "Eu que fiquei mal acostumado com o Romário, com o Bebeto, com o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, com o Rivaldo, o Kaká, todos esses craques. A gente sente um pouco de falta hoje de encontrar jogadores que consigam manter o Brasil no nível que sempre esteve acostumado".

Tiago Nunes, técnico do Universidad Católica, do Chile Imagem: Reprodução: Universidad Católica

Fazendo um paralelo com o futebol chileno, Nunes aponta que a famosa "geração dourada" do Chile, responsável por grandes conquistas, também já está envelhecida, e a dificuldade de encontrar novos talentos para substituí-la é um desafio real para o país. No Peru, a situação é parecida, especialmente após o sucesso de 2018, quando a equipe conseguiu se classificar para a Copa do Mundo sob o comando de Ricardo Gareca.

Por outro lado, o treinador reconhece o talento dos atuais jogadores brasileiros, como Vini Júnior, Rodrygo e Neymar, que, quando recuperado, é um dos melhores do mundo. No entanto, ele acredita que muitos desses craques ainda precisam provar o mesmo nível de desempenho na seleção que apresentam em seus clubes.