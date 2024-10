Endrick ou Igor Jesus? Atacantes disputam última vaga na seleção

Em participação no Fim de Papo desta terça (8), o repórter Eder Traskini esboçou a provável escalação do Brasil para a partida contra o Chile, pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo.

De acordo com o jornalista, Igor Jesus e Endrick brigam pela última vaga no ataque, uma das poucas dúvidas de Dorival Junior. Traskini destacou que Lucas Paquetá deve atuar em uma nova posição — como segundo volante —, enquanto Raphinha deve assumir a vaga de meia, posição em que ele tem atuado no Barcelona.