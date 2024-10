Gilmar abre 1 a 0 para Ednaldo no STF em julgamento sobre futuro da CBF

Gilmar Mendes é relator do processo no STF a respeito da CBF Imagem: Antonio Augusto/STF

A Justiça do Rio tinha derrubado a validade do TAC e da atuação do MP no caso. Com isso, chacoalhou as estruturas da CBF, nomeando o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) como gestor temporário da entidade.

Só que o caso foi parar no STF, após ação do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) — do qual Flávio Dino fazia parte. Então, veio a liminar de Gilmar.

O relator Gilmar Mendes defendeu que, sim, o MP poderia ter assinado o TAC com a CBF. No voto, ele ainda criticou a condução do processo por parte do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ).

"São coisas extravagantes nos processos e que precisam ser anotados", disse ele, no momento em que descrevia o trâmite e os fatos ocorridos enquanto o processo estava a caminho da 19ª Câmara Cível.

Uma das "extravagâncias" citadas por Gilmar foi: