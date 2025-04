São Paulo revê atacantes quarentões: um é freguês; o outro, pedra no sapato

Ex-Corinthians, o peruano Guerrero costuma ser pedra no sapato são-paulino. Ele já conquistou um título sobre o time do Morumbi (o da Recopa Sul-Americana de 2013), tem mais vitórias do que derrotas e só perdeu uma das cinco partidas em que balançou a rede.

Já o argentino Barcos, ex-Palmeiras, é freguês do Tricolor. Ele venceu somente um duelo dos oito disputados contra o São Paulo, acumulando dois empates e cinco derrotas —sendo quatro delas seguidas. Ele também enfrentou a equipe enquanto jogava por Grêmio e Cruzeiro, mas só marcou no primeiro Choque-Rei, quando anotou dois no empate por 3 a 3.

Hernán Barcos já marcou quatro vezes pelo Alianza Lima na 'pré-Libertadores' Imagem: Reprodução

Nesta temporada, eles combinam para oito gols marcados. Cada um deles marcou quatro vezes, com Guerrero sendo o titular na Liga Peruana e Barcos, na Libertadores. O argentino já anotou quatro vezes no torneio continental, enquanto o peruano ainda está em branco.

O time peruano chega para o jogo no Morumbis vindo de uma sequência ruim. O Alianza Lima não vence há quatro jogos, tendo perdido na estreia na fase de grupos para o Libertad, em casa.