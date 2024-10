'Benéfico e fundamental', Leila celebra acordo e fim de racha com WTorre

"O saldo do acordo financeiro totaliza R$ 117,1 milhões, sendo R$ 50,1 milhões pagos à vista ao clube, além da cessão de propriedades da arena e da implementação do Novo Setor Gol Norte, que se localizará no anfiteatro e ampliará em cerca de 1 mil lugares a capacidade do Allianz Parque em dias de jogos", explicou a nota.

O fim da briga foi oficializado hoje (9) após o pagamento e estava sendo costurado há muito tempo com a participação direta de Leila Pereira e o CEO da WTorre, Marcelo Frazão.

"Fica também definida a setorização das cadeiras da arena, beneficiando assim torcedores adeptos dos programas Avanti e Passaporte e clientes do Lounge Centenário, bem como detentores de cadeiras cativas, que terão seus direitos integralmente preservados", completa a nota.