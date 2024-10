Zago relembra passagem em momento conturbado do Palmeiras: 'Não teria ido'

"Pelo que me falaram, já estavam conversando com ele desde janeiro, e ele falou que viria pro Palmeiras só em junho, julho. Então me pegaram nesse meio aí, e depois me mandaram embora e foram atrás do Felipão, fiquei sabendo depois. Fiquei p*** porque os caras que me contrataram tinham sido meus diretores no Palmeiras na época da Parmalat? então você acaba ficando chateado, mas com o tempo passa e são coisas do futebol mesmo".

'Bronca' de 'El Loco' Bielsa

O dia 17 de junho de 1992 não sai da memória do torcedor tricolor - e nem de Marcelo Bielsa. Foi nesta exata data, no Morumbis, que o São Paulo venceu o Newell's Old Boys, da Argentina, nos pênaltis e conquistou a Libertadores pela primeira vez.

Para Zago, uma grande conquista. Para 'El Loco' Bielsa, um gosto amargo. O destino iria promover um encontro entre os dois, mas com o ex-zagueiro agora na função de técnico. Em junho, Bolívia e Uruguai se enfrentaram pela Copa América, dessa vez quem se saiu melhor foi o treinador argentino, que aproveitou para relembrar a perda do título de 92 e 'cutucar' Zago.

"Eu tive um jogo contra o Uruguai que praticamente eu fiquei conversando com o Bielsa ali uns cinco minutos. E quando eu me aproximei dele, porque eu me aproximei dele para abraçá-lo mesmo, porque é uma referência para a maioria dos treinadores, a primeira coisa que ele me falou foi: "você me tirou a única Libertadores que era para eu ganhar". Aí eu disse que eles tinham um time bom também, acho que foram dois ótimos jogos, a gente começou a conversar, até espero um dia poder sentar com ele para trocar algumas ideias, aprender um pouco mais também. Magoou (Bielsa), porque foi um grande jogo na Argentina, uma briga e tanto para chegar no estádio. Naquela época, a torcida era mais agressiva do que é hoje. Jogar contra a Argentina em uma Libertadores ou Uruguai era uma briga. E a gente acabou perdendo lá de 1 a 0, tivemos algumas chances, uma com o Muller, que se eu não me engano, cara a cara com o goleiro, chutou por cima. Depois aqui, a volta no Morumbi, também. No primeiro tempo eles tiveram uma bola na trave, aí depois a gente controlou o jogo, acabamos chegando num gol de pênalti também, e aí depois ganhamos nas penalidades".

