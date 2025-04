Soteldo tem novo edema muscular constatado, e desfalcará o Santos por pelo menos duas semanas

Nesta terça-feira, no CT Rei Pelé, o atacante Soteldo iniciou tratamento após ter constatado um edema na coxa esquerda, contusão que o fez substituído no segundo tempo da partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, com apenas 30 minutos em campo.

A previsão é que o atleta venezuelano seja reavaliado com dinamometria nas próximas duas semanas para que seja vista sua condição de jogo, uma vez que ele atingido por duas lesões seguidas. Soteldo já havia sofrido uma contusão na mesma perna, durante o embate contra o Bahia, mas na área medial - interna.

O camisa 7 do Peixe entrou em campo após o intervalo no lugar de Rollheiser. Aos 28 minutos, sentiu dores, caiu no gramado e, após receber atendimento médico, deixou o campo. Soteldo treinou com o elenco apenas no último sábado, quando o ex-técnico do Peixe fechou a preparação para o jogo no Maracanã.