Frankfurt x Tottenham: Palpite - Onde assistir, escalações - Liga Europa - 17/04

O Eintracht Frankfurt recebe o Tottenham nesta quinta-feira, 17 de abril de 2025, às 16h (horário de Brasília), no Deutsche Bank Park, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga Europa.

Após o empate em 1 a 1 no jogo de ida, a decisão fica aberta, com ambas as equipes buscando a classificação para as semifinais. O confronto promete ser equilibrado, com o Frankfurt contando com o apoio da torcida e o Tottenham tentando superar a pressão fora de casa. Continue a leitura para conferir os palpites.