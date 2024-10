Dorival enfrenta lanternas para sair da corda bamba e se firmar na seleção

O técnico Dorival Júnior enfrentará os lanternas das Eliminatórias em busca de paz na seleção brasileira.

O que aconteceu

Pressionado, Dorival precisa de vitórias e de bom futebol contra Chile e Peru, nos dias 10 e 15, respectivamente. O Chile está na nona colocação, com cinco pontos. O Peru é o lanterna, com apenas três. O Brasil é o quinto, com 10.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, pediu paciência do torcedor, mas, na prática, o cenário é de pressão. Jogar mal novamente diante de Chile e Peru aumentaria a chance de demissão de Dorival.