Corinthians: futuro de Ramón Díaz depende dos próximos 3 jogos, diz Samir

Ontem, eu estava conversando com algumas pessoas no Corinthians sobre o Ramón Díaz. Os próximos três jogos são decisivos para o Corinthians e já dá pra entender que são decisivos também pro Ramón Díaz. O Corinthians vem de duas derrotas, contra o São Paulo e contra o Flamengo, e agora são três decisões — o Inter, o Athletico-PR e depois o Flamengo pela Copa do Brasil. Samir Carvalho

O colunista do UOL apurou que o trabalho de Ramón Díaz já enfrenta críticas no Corinthians. As escolhas do treinador e sua comissão técnica contra São Paulo e Flamengo desagradaram.

Conversando com algumas pessoas, ouvi bastante críticas também já em relação ao Ramón Díaz, principalmente pela escalação no jogo contra o Flamengo, enfim, as substituições. Também me falaram que a partida contra o São Paulo ficou com aquela impressão de time rebaixado, com dois expulsos, aquela confusão, tudo isso. De olho na situação do Ramón Díaz, porque são três finais: uma amanhã contra o Inter e tem mais duas, uma pela Copa do Brasil e a outra pelo Campeonato Brasileiro. Samir Carvalho

