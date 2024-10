Fifa vai pagar salários de Pedro, e Fla tenta acordo com a CBF para imagem

A Fifa comunicou ao Flamengo que vai arcar com os salários do atacante Pedro até que ele volte a jogar pelo clube após grave lesão. Agora, o clube tenta costurar um acordo com a CBF para que a entidade arque com o restante dos valores.

O que aconteceu

O ressarcimento da Fifa acontece porque Pedro se lesionou durante a Data Fifa. O Fla tem direito ao "FIFA Club Protection Programme" (Programa de Proteção dos Clubes da Fifa). A informação foi dada inicialmente pelo ge e confirmada pelo UOL.

O clube já havia enviado todos os documentos e aguardava a sinalização. A Fifa precisaria começar os pagamentos no 29º dia após a lesão, prazo que bateu no último dia 2.