Vini Jr. sofre lesão cervical pelo Real Madrid e está cortado da seleção

Antes, o zagueiro Bremer e o lateral Guilherme Arana já haviam sido cortados por lesões. Beraldo, do PSG, e Alex Telles, do Botafogo, ocuparam as vagas, respectivamente.

Carvajal sofre lesão grave

O lateral direito Dani Carvajal terá de passar por cirurgia após romper dois ligamentos e um tendão da perna direita.

O jogador de 32 anos saiu de campo de maca já nos acréscimos da vitória sobre o Villarreal. Ele torceu o joelho depois de uma disputa com o meio-campista Yeremy Pino.

Carvajal confirmou a lesão através de uma mensagem no seu Instagram: "Lesão grave do ligamento cruzado confirmada, terei que passar por uma cirurgia e ficarei fora de campo por alguns meses. Estou ansioso para começar o processo de recuperação e voltar como um animal. Obrigado a todos por suas mensagens, me sinto muito amado"