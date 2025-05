Futuro comandado de Ancelotti, Raphinha encaminha renovação com o Barcelona

FULL TIME!!!! ????#ElClásico pic.twitter.com/WXks2YU370

Raphinha estará presente no próximo duelo do Barça. A equipe enfrenta o Espanyol pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, nesta quinta-feira. A bola rola às 16h30 (de Brasília), no RCDE Stadium. Uma vitória garante o título do torneio aos Culés.