Romário aprova Ancelotti, mas preferia outros dois nomes na seleção

Mas já que não é o Renato Gaúcho e nem o Guardiola, o Ancelotti pela história que tem onde passou e pela pessoa que é, o Vini, o Rodrygo e o Endrick já me falaram. É uma cara de muito bom trato, que gosta de brasileiro e de trabalhar a parte técnica. Eu torço por ele, espero que realmente aconteça e tenho certeza de que vai fazer uma reviravolta no nosso futebol, que realmente está precisando Romário, em entrevista à ESPN

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Romário citou o currículo vencedor de Carlo Ancelotti para acreditar em seu sucesso no comando da seleção. O italiano é o maior vencedor de Liga dos Campeões da história, com sete troféus, sendo cinco como treinador e duas como jogador, e ainda acumula títulos das cinco principais ligas do futebol europeu: Itália, Espanha, Inglaterra, França e Alemanha.

O mais importante é que praticamente todos os brasileiros que trabalharam com ele falam bem dele. No sentido de que ele gosta de brasileiro, de jogar um futebol como a seleção brasileira precisa jogar, agressivo, sempre para frente. E é vencedor, né? Talvez o maior vencedor da atualidade no futebol mundial

Tem o seu peso, tenho certeza absoluta de que conhece bem o futebol brasileiro. Tem pouco tempo, a gente está falando de um ano para chegar e mudar esse momento que está vivendo o futebol brasileiro. Mas ele é um cara que acredito e posso afirmar que tem essa capacidade

O treinador deixa o Real Madrid para assumir a missão de levar a seleção à Copa do Mundo faltando um ano para o Mundial. O italiano de 65 anos substitui Dorival Júnior, demitido em março, após a derrota do Brasil para a Argentina, pelas Eliminatórias. Ele tem contrato até o fim da Copa e começa sua missão já na próxima semana.

"Habemus tecnicum"

Após o anúncio de Ancelotti pela CBF, Romário compartilhou a notícia nas redes sociais e aproveitou para brincar com a recente escolha do papa. "Habemus tecnicum", escreveu. "Finalmente. Depois de muita novela Carlo Ancelotti foi anunciado oficialmente como técnico da seleção brasileira. Seja bem-vindo e boa sorte!", complementou.