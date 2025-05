Ancelotti ganha holofotes como novo treinador da seleção e tem hexa como missão, dizem jornais

O anúncio oficial do italiano Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira em substituição a Dorival Júnior, demitido após a goleada para a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, sacudiu o noticiário esportivo na manhã desta segunda-feira e mobilizou os principais veículos de comunicação do planeta.

O diário Marca destacou o fato de o comandante ter sido nomeado antes mesmo do seu desligamento do Real Madrid. Com Xabi Alonso na mira do clube espanhol para as próximas temporadas, a notícia não chegou a causar surpresa. Ainda de acordo com a publicação, nesta terça-feira está agendada uma entrevista e ele deve comentar sobre a sua transferência.

Ainda de acordo com a publicação, o novo técnico se junta à seleção brasileira após o último compromisso do time merengue pelo Campeonato Espanhol, no dia 25 de maio, contra a equipe do Celta de Vigo. Com chances remotas, o Real Madrid se distanciou do sonho do título com a derrota no "El Clásico" para o Barcelona. Na classificação, a equipe da capital madrilhenha soma 75 pontos contra 82 do rival catalão.